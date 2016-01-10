بالفيديو.. متسابقة لبنانية تسخر من لجنة تحكيم ملكة جمال العرب

انتهت قبل أيام مسابقة ملكة جمال العرب 2016 التي جرت في شرم الشيخ، وفازت بها المغربية نسرين نوبير، ليُكشف النقاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سجال حاد بين المتسابقة اللبنانية شيرين فخر الدين واحدى اعضاء لجنة التحكيم.

المسابقة التي ينظمها مهرجان السياحة العربية في شرم الشيخ في مصر، شهدت "نقاشاً ثقافياً" انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه بين مؤيد للمتسابقة وآخر داعم لعضوة لجنة التحكيم سيدة الأعمال المغربية زليخة غلاب.

ويظهر الفيديو المتسابقة اللبنانية شيرين فخر الدين، خلال الفقرة الثقافية وهي ترد بشكل انفعالي حين سألتها السيدة زليخة: "توجد كاتبة فرنسية شاعرة وأديبة تميزت بالعقلية والحرية.. من هي؟

فأجابت المتسابقة: "أنا أحب الشعراء العرب أكثر من الفرنسيين، ولا بد أن نطلع على تراثنا وشعرائنا وكتبنا، قبل أن نطّلع على الثقافة الأوروبية، لأن ثقافتنا هي الأساس"، فقاطعتها زليخة وقالت: "مش هيدا السؤال، ولذلك أنت منسحبة من السؤال، وليس لديك ثقافة عامة"، فردّت شيرين: "لدي ثقافة عامة، ولكن إطلاعي وقراءاتي على مستوى الثقافة العربية وليست الأوروبية، ونحن لسنا في مسابقة من سيربح المليون، نحن في مسابقة ملكة جمال العرب".

وبعد جدال مع لجنة التحكيم وسط تصفيق الجمهور لها، قالت فخر الدين "إذا اتهموني بأنني لست مثقفة، سأقول أعطوني أفضل كتابكي أتطلع على الثقافة الفرنسية، نحن في لبنان نتكلم لغات كثيرة".

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت الفنانة اللبنانية رولا سعد، والفنانات المصريات أميرة فتحي، وجيهان قمري، والإعلامي خالد عبد الحميد، والفنانة ساندي وخبير التجميل عمر رشاد، وسيدة الأعمال المغربية مصممة عطر "صحرا" زليخة غلاب، وخبيرة التجميل شذا البياتي.

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