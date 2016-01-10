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اللقطات الأولى للفيلم الإماراتي مختارون حصرياً على سيدتي

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الإثنين 11-01-2016 16:34

أطلقت شركة إيمج نيشن أبو ظبي للإنتاج و التوزيع الفني الفيلم السينمائي القصير "مختارون" و الذي سيتم عرضه في صالات السينما في وقت لاحق من هذا العام، ويعد هذا العمل السينمائي ، ثالث فيلم روائي طويل للمخرج الإماراتي علي مصطفى. وكانت إيمج نيشن قد تعاونت سابقاً مع Twofour54 لصناعة فيلم "من ألف إلى باء". أما أول أعمال علي السينمائية الروائية الطويلة، فقد كان فيلم "دار الحي" عام 2009، والذي يعد أول فيلم إماراتي طويل يلقى إقبالاً واهتماماً على نطاق واسع. ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم عدد من النجوم والممثلين في العالم العربي، ومنهم سامر إسماعيل، وربى بلال، سامر المصري ،الممثل الفلسطيني علي سليمان، والممثل الإماراتي حبيب غلوم.

تدور أحداث الفيلم في مستقبل بائس يشهد انتشار الفوضى والصراعات نتيجة لتلوث مصادر المياه. وتسعى مجموعة صغيرة من الناجين للبحث عن مصدر المياه النظيف الوحيد المتبقي في المنطقة. ومع تسلل زائرين اثنين إلى المنطقة الخاصة بهم، يتحولون إلى مجرد أداة للاختبار من أجل النجاة، وواحد فقط يستحق النجاة.

يمكنكم مشاهدة لقطات من الفيلم على يوتيوب وصفحة الفيسبوك الرسمية للفيلم.

يوتيوب:
فيسبوك:https://www.facebook.com/WorthyFilm/

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سيدتي