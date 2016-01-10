محمد حداقي يعالج السوريين ويبحث عن حب نسرين طافش

على الرغم من بدء عرض مسلسل " سمرا " للكاتبة كلوديا مارشليان والمخرجة رشا شربتجي فإن عمليات التصوير لا تزال مستمرة في مناطق متفرقة من لبنان بمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين والسوريين والمصريين .

جراح أعصاب في سمرا

النجم السوري محمد حداقي يشارك بالمسلسل من خلال شخصية طبيب سوري يغادر بلده مجبراً نتيجة الحرب ويتجه للاستقرار في لبنان ورغم أنه مختص بجراحة الأعصاب إلا أنه يرفض أن يمارس مهنة الطب هناك إلى أن يقرر برفقة مجموعة من الأطباء تأسيس جمعية لمعالجة المحتاجين من اللاجئين السوريين هناك .

يعيش الغرام

كما كان النجم السوري قد انتهى من تصوير احد أدوار البطولة في الجزء الثالث من مسلسل أهل الغرام حيث شارك بخماسية "شكراً على النسيان" للمخرج الليث حجو وبرفقة باسم ياخور و كاريس بشار وآخرين حيث يقدم شخصية فريد .

موطني

كما شارك حداقي ضمن مسلسل مدرسة الحب للمخرج صفوان نعمو من خلال ثلاثية موطني برفقة أمل عرفة و ديمة الجندي وتتناول الثلاثية قصة مغادرة مجموعة من الشباب والشابات وطنهم سورية نتيجة الأزمة حيث يتعرض قسم منهم للغرق .

" خلف " الباحث عن حب نسرين طافش

وحالياً يتابع حداقي تصوير احد ادوار البطولة في مسلسل الكوميديا البدوي " الطواريد " للمخرج مازن السعدي حيث يؤدي شخصية " خلف " وهو أحد الرضيعين اللذين عثر عليهما زعيم قبيلة الطواريد ويعيش خلف مجموعة من المواقف الكوميدية مع مهاوش الذي يؤدي دوره الفنان أحمد الأحمد وخصوصاً في ظل سعي كل منهما للظفر بحب " وضحة " ابنة زعيم القبيلة التي تؤدي دورها نسرين طافش .

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