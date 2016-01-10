وعد البحري تحتفل بالانتهاء من تسجيل أخر أغنياتها

احتفلت المطربة السورية وعد البحري بالانتهاء من تسجيل أخر أغنيات ألبومها الجديد وهو الألبوم الثانى لها مع مع شركة "مزيكا" لمالكها محسن جابر.

وتقوم وعد خلال الأسبوع القادم بتصوير أحد أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب وقد وقع الإختيار على أغنية "زعلك على عينى" وهى من كلمات أحمد شتا وألحان حسين محمود وتوزيع اسامة عبد الهادى لتعرض خلال الفترة القادم.

وتقدم وعد فى هذا الألبوم الوان غنائية مختلفة تماما بتعاون مع فريق عمل محترف مثل مهندسي الصوت ياسر انور وأحمد البنا وعماد سالم.