«سيدتي» تفتح ملف الزواج السرّي للفنانين السعوديين

يعتبر الزواج الفني في الوسط الفني السعودي "عملة نادرة"؛ حيث إنّ حالات الزواج بين فناني المملكة قليلة جداً، ومنها زواج الفنانة مروة محمد والفنان حسن عسيري، وزواج المخرج سمير عارف والفنانة زارا البلوشي. ومع قلّة تلك الزيجات، فإنّ أغلبها يتم في إطار من السريّة وعدم الإعلان. "سيدتي" في هذا التحقيق، تفتح ملف الزواج السرّي للفنانين السعوديين وتكشف حقيقته وأسبابه...

تتردّد بين الحين والآخر أخبار عن زواج فنان أو فنانة زيجةً فنيةً في الوسطين الفني والإعلامي بالمملكة، بعضها يكون شائعات، والبعض الآخر صحيح، ولكنه يظلّ زواجاً سرياً بالاتفاق بين الطرفين.

ورغم أنه من حق أي إنسان الإعلان عن زواجه أو إخفاءه، إلا أنّ الفنان وبحكم شهرته فإنّ الأضواء مسلّطة عليه دائماً كونه يتعرّض للسؤال حول صحة زواجه من شخص ما، وهنا يتورّط الفنان أو الفنانة في نفي هذا الخبر ليعودا ويؤكّداه بعد سنوات، أو تكشفه الأيام.

يعقوب الفرحان وليلى اسكندر.. من السريّة للعلن

تزوّج الفنان السعودي يعقوب الفرحان من المطربة ليلى اسكندر منذ سنوات، وكان الزواج غير معلن رسمياً. وفي الفترة الأخيرة، تم إعلان الخبر في وسائل الإعلام عبر تصريحات للفنانين في عدّة برامج وصحف ومجلات.

كما ظهر يعقوب الفرحان مع ليلى اسكندر في عدّة مناسبات فنية، كان آخرها خلال تسجيل ليلى أغنيتها الأخيرة «صقارة» في الاستوديو.

مروة محمد وحسن عسيري.. إعلان متأخّر

رغم أنّ الفنانة مروة محمد تعتبر حياتها الشخصية خطاً أحمر، إلا أنها خرجت للإعلام منذ سنوات لتؤكّد خبر زواجها من الفنان حسن عسيري ـ وقتها. فهي حالياً متزوّجة من خارج الوسط ـ الخبر الذي تردّد في الوسطين الفني والإعلامي لسنوات، لاسيما وأنّ شائعات الزواج ربطت بين الفنان حسن عسيري وبين عدد من الممثلات ومنهنّ مروة محمد، ولمياء طارق، وسحر خليل.

وقالت مروة في أحد البرامج التلفزيونية: «لماذا أتزوّج أنا وعسيري في السر، هذا لم يحدث، زواجنا كان في العلن، وبمعيّة الأهل. وأفضّل ألا تخوض الصحافة في حياتي الشخصية، لأنها خط أحمر، لذلك لم أصرّح للصحافة بأني تزوّجت، وهذا الكلام أقوله للمرّة الأولى. حفل زفافي كان عائلياً، والكلّ عرف به إلا الصحافة»، مؤكّدةً أنه لم يكن أبداً زواجاً عرفياً أو مسياراً في يوم من الأيام، بل كان زواجاً طبيعياً منذ البداية، والقضية كلّها أنها تحب أن تحتفظ بأسرار حياتها الشخصية لنفسها».

ناصر الصالح ودانة الكويتية.. إخفاء لسنوات

صرّح الملحن ناصر الصالح أنّ كل زواج له ملابساته الخاصة بعيداً عن كون الزوجان من الفنانين أو أحدهما من خارج الوسط الفني، مشدّداً على أنه ليس بالضرورة أنّ يكون الزواج من خارج الوسط الفني أكثر استقراراً وأطول عمراً من الزواج الفني. كما أكد أنّ الزواج ليس له علاقة بطبيعة مهنة الزوجين لحدّ كبير، معترضاً على ما يتردّد حول فشل الزيجات الفنية.

وأضاف الصالح: «تزوّجت فنانةً من قبل واستمرّ زواجنا فترةً من الزمن قبل أن ننفصل ويحدث الطلاق، وهي الفنانة المعتزلة دانة الكويتية، ولم تكن مشهورةً كثيراً. استمر الزواج ثلاث سنوات، ولم أوفّق في تلك التجربة، ولكن ذلك ليس بسبب كوننا فنانين، حيث إنه كان هناك بيننا حب كبير، ولكن مع الوقت تحوّل إلى حب امتلاك من قبلها، وبطبيعتي لا أقبل أن يمتلكني أحد مهما كان قربي أو علاقتي به، فشخصيتي ترفض التملّك والقيود، ولذلك وبعد عشرة استمرّت سنوات تمّ الطلاق بيننا».

زواج سارا الجابر يثير أزمةً

في السعودية

أثارت تدوينة الفنانة مروة محمد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي تبارك فيها زواج زميلتها الفنانة سارا الجابر من المصوّر سالم الشهراني أزمةً بينهما، حيث كذّبت سارا خبر زواجها. فيما كشفت مصادر «سيدتي» حينها صحة خبر الزواج، رغم نفي الفنانة سارة الجابر خبر زواجها في تصريح خاص لـ «سيدتي»، وربما لظروف عائلية تمّ نفي الخبر إعلامياً.

ماذا علّقوا على الزيجات السريّة؟

النمر: الزواج السري لا يعيب أصحابه

أوضح الفنان عبد المحسن النمر أنّ المجتمع السعودي لا زال لم يحسم أمر اعتبار الفن والمنتسبين له من فنانين وفنانات يعملون ضمن مهنة معترف بها وتحظى بالاحترام والتقدير، معتبراً أن السبب ربما يعود إلى قلّة وجود زيجات فنية بالوسط الفني السعودي، وأيضاً ربما يكون سبب عدم إعلان الزواج الفني بالمملكة حال دونه من الزيجات حسب تصريحه، ولكنه في الوقت ذاته أكّد أنّ من حق أي إنسان وبالطبع الفنان إعلان أو إخفاء خبر زواجه وإن كان الفنان بحكم كونه تحت الأضواء يصبح مثار اهتمام، مشدّداً على أنّ عدم إعلان الزواج لا يعيب أصحابه ولا يقلّل من تلك الزيجة نهائياً.

وقال النمر في تصريح خاص لـ«سيدتي»: «الوسط الفني السوري على سبيل المثال ومن تجربتي في المشاركة هناك في العديد من الأعمال، يعيش ضمن حالة اجتماعية فنية، حيث تجد علاقات إنسانية واجتماعية بين الفنانين والفنانات وأسرهم، وكذلك الأمر في الخليج سواءً في الكويت أو الإمارات أو البحرين، فهناك العديد من الزيجات الفنية. وأعتقد أنّ هناك صعوبة ما في تلك الزيجات في المملكة وإن كان هناك نماذج لزوجات فنية في السعودية، مع الأخذ في الاعتبار قلّة عدد الفنانات السعوديات».

العامر: الزواج الفني زواج مصالح

قال الفنان عبد الله العامر: «هناك ندرة في الفنانات السعوديات الجنسية، وأغلب الممثلات من المقيمات وهنّ محسوبات على الوسط الفني بالمملكة؛ لذا تقلّ عدد الزيجات الفنية في السعودية. وإذا تأمّلنا ما يحدث في الفترة الأخيرة في الوسط الفني السوري من ارتفاع نسب الطلاق بعد تراجع الإنتاج وقلة الأعمال، نلاحظ ومن وجهة نظري أن أغلب الزيجات الفنية تتم في إطار المصالح سواءً الفنية والتجارية وليس من أجل بناء أسرة».

ونفى العامر زواجه من أي فنانة، وأكد أنّ ما تردّد عن زواجه من الفنانة الخليجية المعتزلة زينب العسكري مجرّد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، معبّراً عن اعتراضه على زواج أي إنسان في السر حتى وإن كان الفنان نفسه، وتابع: «من يتزوّج في السر هو إنسان تافه وجبان، وهذا كلام فارغ، وزواج فاشل وخيانة. ولماذا يتم الزواج في السر، برأيي هو زواج غير مكتمل اجتماعياً».

أمينة: عرض عليّ الزواج السري في السعودية ورفضت

أشارت الفنانة أمينة العلي إلى أنّ الزواج الفني ليس عيباً أو حراماً بل إنه الأنسب للفنانين؛ حيث إنّ الزوجين سيكونان أكثر تفهّماً وتقديراً لطبيعة عمل كل منهما، مبيّنةً أنّ الزواج الفني مثل أي زواج معرّض للنجاح والفشل بعيداً عن طبيعة عمل الزوجين. وأوضحت أنه ربما يكون سبب وجود زيجات فنية سرية في السعودية هو ارتباط الزوج بزوجة أخرى. لذا يخاف من إعلان زواجه بفنانة، معترفةً بأنه سبق وأن عرض عليها الزواج السري من الوسط الفني السعودي وأنها رفضت ذلك.

وأكّدت أمينة أنّ بعض الفنانات ومن منطلق أنّ المرأة تحتاج رجلاً يقف معها ويساندها يتزوّجن من أجل وجود رجل يحميهنّ خاصةً وأنّ المجتمع الخليجي مجتمع ذكوري بل والبعض يتزوجن ويجعلن أزواجهنّ مدراء أعمالهنّ، مشددةً على أنّ الوسط الفني وسط شرس وفيه حروب غير معلنة، وأوضحت أنّ هناك العديد من النماذج الناجحة في الوسط الفني.

ارتباطات علنية

هيفاء وهبي وطارق الجفالي.. خطوبة لم تستمر طويلاً

ارتبط رجل الأعمال السعودي الراحل طارق الجفالي بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من خلال خطوبة تمّت منذ سنوات ولم تدم طويلاً وكلّفته ملايين الدولارات كما أشيع وقتها، ثم انفصلا ليتزوج بعدها ويموت إثر نوبة قلبية عام 2008.

كما تزوج شقيقه رجل الأعمال وليد الجفالي من عارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية لجين عضاضة منذ سنوات، وقبلها تردّد أنه تزوج من كريستينا ايسترادا الفنانة الأجنبية.

سمير عارف وزارا البلوشي.. حب وزواج في النور

بدأت قصة حب المخرج السعودي سمير عارف والفنانة زارا البلوشي في «اللوكيشن»، وانتهت بالزواج الذي احتفل به الفنانون منذ أقل من عامين في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض.

وصرّح العروسان سمير وزارا وقتها أنّ التفاهم وتقدير ظروف عمل كل منهما للآخر بحكم أنهما فنانان هو الأساس في استمرار وقوة علاقتهما، واعتبرا أنّ الصعوبة أن يكون أحد الطرفين ليس من الوسط الفني.

بلقيس ونايف هزازي.. فسخ الخطوبة

بعد أن أقيم حفل خطوبتهما وسط حضور الأهل والأقارب، تمّ فسخ خطوبة المطربة بلقيس على اللاعب الدولي السعودي نايف هزازي منذ سنوات.

الحيان: أنصح الفنانين بالزواج

من خارج الوسط

ذكر الفنان فهد الحيان أنّ قلة الزيجات الفنية سببه أنّ المجتمع السعودي مجتمع محافظ وله عاداته وتقاليده، كما أنّ الرجل العربي لديه غيرة شديدة، مبيّناً أنّ الزواج من امرأة خالطت الرجال في المملكة يعتبر خطاً أحمر. وتوقّع أن تكون حياة الزوجين من الوسط الفني السعودي فاشلة لأن تفكيرهما سيكون في الماضي، مقدّماً النصيحة لزملائه الفنانين بالزواج من خارج الوسط الفني.

ولفت الحيان إلى أنّ الوسط الفني في المملكة لا يوجد فيه إلا عدد قليل من الفنانات السعوديات، مشيراً إلى أنّ رأيه في مثل تلك الزيجات لا يقلّل من قيمة الفنانات ولا يوجّه إليهنّ أي اتهام نهائياً بل إنه فقط مجرّد رأي يعتمد على أنّ الرجل العربي الأصيل غيور بطبعه.

كسار: لا أفكّر في الزواج من الوسط الفني

قال الفنان الشاب عبد العزيز كسار لـ«سيدتي»: «من وجهة نظري، قلّة الزواج الفني في السعودية يعود لعادات المجتمع السعودي المحافظ والمتمسّك بالعادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية. وكذلك يرجع الموضوع للفنان أو الفنانة وهل يرغب أي منهما في الزواج من الوسط الفني أم لا».

وزاد كسار: «بالنسبة لي لا أفكّر في الزواج من الوسط الفني لعدّة أسباب، منها كثرة عمل وانشغال الفنانة وسفرها. وأعتقد أنّ ما يتردّد بخصوص ارتباطي بفنانات مجرّد موضة، حيث طالتني العديد من الشائعات التي زوّجتني من عدد من الفنانات مثل الفنانة أمل العوضي والمطربة شمس الكويتية، وهذا غير صحيح إطلاقاً. وقبل عام تقريباً كان هناك مشروع ارتباط بالفنانة مريم حسين، ولكن تمّ فسخ الخطوبة من الطرفين والأمر انتهى بيننا».