1013 مخالفة فى حملة مرورية بالدقهلية خلال 24 ساعة

شنت إدار مرور الدقهلية، حملة بقيادة العميد نبيل عبد العظيم، مدير إدارة المرور، أسفرت عن تحرير 1013 مخالفة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمثلت المخالفات ما بين 15 طمس لوحات معدنية، و6 فامية، و38 ملصقات، و10 تحميل خارج الموقف، و13 مخالفة أجرة زيادة، و9 مخالفات امتناع نقل ركاب، و12 مخالفة بيئة، 29 مخالفة قواعد مرور، و104 مخالفة تعطيل حركة مرور، و15 مخالفة سير عكس الاتجاة، و23 مخالفة سير بدون لوحات، و27 مخالفة سير بدون رخص قيادة، و25 مخالفة رخصة تسير.

كما اشتملت المخالفات على 19 مخالفة رخصة لا تجيز، و74 مخالفة إشارة ضوئية، و15 مخالفة ركاب زيادة، و12 مخالفة خط سير، 87 عدم ربط حزام أمان، و44 مخالفة تحدث فى المحمول أثناء القيادة، و15 مخالفة انتهاء صلاحية، و138 مخالفات متنوعة، ومخالفات 93 مخالفة رادار سرعة زائدة. وتم الصالح الفوري فى 198 مخالفة بإجمالى 31250 جنيها، وضبط 8 سيارات و24 موتوسيكل و12 توك توك.