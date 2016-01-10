30 مليون جنيه لإنشاء فرع لهيئة الاستثمار بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اليوم المهندس علاء الدين عمر الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار خلال زيارته للمحافظة، وذلك لافتتاح المكتب المؤقت لفرع هيئه الاستثمار بالمحافظة ووضع حجر الاساس للفرع بحي 25 يناير.

ويقام الفرع على مساحة 2600 متر وتبلغ إجمالى تكلفته 30 مليون جنيه، وعقد محافظ الوادى الجديد اجتماعا موسعا بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمعنيين بالموضوع من الجهاز التنفيذي.

وعرض المحافظ أهم فرص الاستثمار بالمحافظة والمشروعات الاستثمارية المقامة فى مجالات الاستثمار الزراعى – الخدمى – السياحى والبالغ عددها 473 مشروع باستثمارات تتجاوز مليار 436 مليون جنيه.

واستعرض عشماوى أهم مطالب المحافظة فى مجال خدمة المستثمرين وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار فى المحافظة والاستفادة من مقوماتها التعدينية والبيئية والمناطق الصناعية.

ومن جانبه، أكد علاء عمر على حرص الهيئة على التوزيع العادل للاستثمارات بمحافظات مصر المختلفة وخاصة الوادى الجديد والتى تجعلها مساحتها العمق الاستراتيجى لمصر ومستقبل اقتصادها، وأن الهيئة وافقت على منح رخصة لأقامة مصنع أسمنت بالمحافظة، وأن هناك مساعي لمنح المستثمرين الجادين تسهيلات كثيرة خلال الفترة القادمة.

وأوضح عمر ، أن الهيئة بصدد اقامة مؤتمر للاستثمار خلال الايام القادمة يحتوى على 92 مشروع خاص بمحافظات الصعيد، وانه تم حل مشاكل حوالى 120 شركة خلال الستة أشهر الماضية منها 10 شركات بالوادى الجديد.

وافتتح الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ومحافظ الوادى الجديد فرع مؤقت للهيئة بديوان عام المحافظه مشيرا إلى أن الهدف من افتتاح فرع للهيئة أن يتعامل المستثمر من خلال شباك واحد لتوفير الوقت والجهد وتشجيع الاستثمارات.

ووعد رئيس هئية الاستثمار بتجهيز الفرع بأجهزه حاسب آلى وخطوط موبيل للعاملين بالفرع للتعامل مع المستثمرين، وتفعيل دور الفرع بالمحافظة كما وجه بالتنسيق مع جمعيه المستثمرين بالمحافظة.