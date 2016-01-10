محافظ الإسماعيلية يؤكد الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء المشروعات الخدمية

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، ضرورة تضافر ومضاعفة الجهود بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال تلك الفترة، والعمل على الالتزام التام من الجميع بالجداول الزمنية والتوقيتات المحددة لإنهاء كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستعراض ومناقشة خطة المحافظة لعام 2016 لتطوير المرافق والخدمات الأساسية.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى والأولى بالرعاية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء التى يجرى تنفيذها حالياً بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وبحث ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تعترض تنفيذ تلك المشروعات والمقترحات والحلول اللازمة لتذليلها.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الميدانية الدورية لمراحل التنفيذ لتلك المشروعات، مشيرا إلى اهتمام كافة أجهزة الدولة والحكومة بتوصيل المرافق والخدمات الأساسية لجميع المناطق، خاصة القطاعات الريفية والمناطق المحرومة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بتوجيهات رئيس الوزراء التى أعلنها خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وتضمنت التأكيد على ضرورة ضبط الأسعار والاستمرار فى فتح منافذ السلع الأساسية، وحصر أصول الدولة غير المستغلة من أراضى وعقارات والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأعلنت مديرية الإسكان انتهاء 4056 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى جاهزة للتسليم، كما تم تخصيص 10% من الإسكان الاجتماعى للإيواء العاجل بما يعادل نحو 200 شقة، ومناقشة خطة قطاع المياه والصرف الصحى للمحافظة التى سيتم الانتهاء منها العام الجارى.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من محطتى مياه أبو سلطان، وإنشاء محطة مياه للتغذية فى وادى الملاك بقيمة 10 ملايين جنيه، ومحطة مياه للتغذية فى قرى السماكين بمركز الإسماعيلية وأبو طفيلة بالقنطرة غرب ويجرى الآن عمل توسعات فى محطة مياه القنطرة غرب وتجديدها، والعمل بشبكة مياه المستقبل وشبكة مياه الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء محطة صرف صحى فى الإسماعيلية الجديدة والتل الكبير، وإحلال تام لشبكة الكهرباء بقرية الفردان، وسيتم توصيل الغاز الطبيعى العام الجارى لمنطقة حى العبور بالبلابسة والتابعة لنطاق حى ثانى الإسماعيلية، بالإضافة إلى منطقة أبو عطوة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.