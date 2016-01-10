حرحور يستعرض الامكانيات الاستثمارية لـ"شمال سيناء"أمام وزيرة التعاون

استعرض اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اليوم ، امام الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى امكانيات المحافظة فى مجال الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بقيادات المحافظة فى المدينة الصناعية ببئر العبد ضمن زيارتها للمحافظة حيث يافقها ممثلى الصناديق العربية المتخصصة.

واشار حرحور الى امتلاك المحافظة فرص استثمار تعدينى وسياحى وفى مجال الصيد ببحيرة البردويل والزراعة على زمام ترعة السلام فضلا عن امكانياتها الصناعية من خلال المنطقة الصناعية ببئر العبد مشيرا إلى ان المحافظة جاهزة بمرافقها ومنها الطرق وميناء العريش، والاجواء التى تتمتع بها وامتداد شاطئها من رفح حتى بالوظة، وانتاجها لخامات الملح .

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها حرصت على الوصول إلى سيناء لتسمع من الاهالى مطالبهم وانها فى طريقها للمؤتمر مرت على أسر بدوية وعرفت مشاكلها فى الحصول على الماء والطعام وكيف يقطعون المسافات للحصول عليهما.

واكدت الورزيرة أنها جاءت برفقة ممثلين عن 6 صناديق عربيه هى العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والسعودي للتنمية، والكويتي للتنمية، وأبوظبي للتنمية، والأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والبنك الإسلامي للتنمية.

واستعرض الاهالى ومحافظ شمال سيناء مطالبهم التى تمثلت فى انشاء شبكات صرف صحى بالقرى وتجمعات تعليمية ووسائل نقل للتجمعات، وتوفير اطباء بكل وحدة صحية، وتوفير التخصصات النادرة بالمستشفيات، وشبكات المياه يالقرى، ورعاية المنسربين من التعليم، وانشاء قرى للصيادين، ومصانع لتشغيل الشباب، وانشاء مدرسة لتبنى المتميزين علميا ورعايتهم وانتشالهم للاهتماموبهم، وانشاء مكتبة عامة، وانشاء مستشفى لعلاج الادمان، ومستشفى لعلاج السرطان وانشاء مرافق جامعة حكومية بشمال سيناء، ودعم مشرعات كتاتيب تعليم القرأن.

واكد ممثلو الصناديق العربية للتنمية بانهم سيدعمون الحكومة فى انشاء مشروعات مستدامة بسيناء.

>وقال الدكتور حسن العطاس ممثل الصندوق السعودى إن الهدف من الزيارة هو التعرف على احتياجات سيناء، ومساعدة الحكومة بجهود مستدامة، والحرص على ايجاد فرص عمل، ويساهم الصندوق السعودى فى دعم المنطقة الصناعية ببئر العبد و يقدر ويقدم التحية للجيش المصرى قائلا "هو جيش العرب جميعا".

وقال الدكتورمحمد الغريانى ممثل الصندوق العربى للتنمية،: لدينا ارادة فى توفير فرص عمل، فيما قال ناصر السريدى ممثل الصندوق الكويتى: نقف وراء القيادة السياسية ودعم مطالبهم للتتمية وعلى استعداد لتلبية طلبات الحكومة فى المجالات المستدامة، والكويت لها مشروعات تنموية عملاقة على أرض مصر.

وقال محمد ياسين مستشار الصندوق الكويتى للتنمية:ساهم الصندوق فى مشاريع بسيناء منها ترعة الشيخ جابر وسحارة السلام لتنمية سيناء فيما أعرب سامر العيسوى البنك الاسلامى للتنميه، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وقال إن الصناديق العربية ستكون جزء من المشروعات.

>وأشار خالد الزائر من صندوق اوبك للتنمية الدولية، إلى العمل على إنشاء مشروعات متتاهية الصغر.

واوضحت وزيرة التعاون الدولى ان الوزارة قدمت للصناديق العربية مقترحات بانشاء مصانع وقرى بدوية ومشروعات لخدمات السيدات.



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