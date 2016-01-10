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وزير الرياضة يكشف مستقبل مجلس طاهر بعد رفض استشكال الأهلي

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وزير الرياضة يكشف مستقبل مجلس طاهر بعد رفض استشكال الأهلي وزير الرياضة يكشف مستقبل مجلس طاهر بعد رفض استشكال الأهلي

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على أنه لم يكن يرغب في زعزعة استقرار النادي الأهلي، ولكنه بات مجبرا على تنفيذ أحكام القضاء بعد رفض الاستشكال ضد حل مجلس محمود طاهر.

وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من النادي الأهلي، ضد الحكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل )

وقال عبد العزيز للصحفيين: "الحكم بات واجب النفاذ الآن، فلم أكن أرغب في هز استقرار النادي الأهلي ولكنني أصبحت مجبرا على تنفيذ الحكم".

وتابع "وزارة الرياضة ستصدر القرار النهائي بشأن مستقبل المجلس يوم الخميس، بعد الحكم في الطعن المقدم من الأهلي في المحكمة الإدارية العليا".

وواصل مضيفا "بدأنا في اتصالات بالفعل مع مجلس طاهر بمشاركة حسن مصطفى عضو اللجنة الأوليمبية الدولية وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لضمان عدم التصعيد".

يذكر أن طاهر كان قد كشف عن موقف مجلس إدارة الأهلي في حال رفض الاستشكال من محكمة القضاء الإداري. ( اقرأ تصريحاته )

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