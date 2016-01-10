ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 7 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والهيروين والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد -أكدتها التحريات- مفادها قيام الشقى خطر "عصام.ف.م" 44 سنة عاطل مقيم بقمة فايد دائرة مركز فايد مسجل شقى خطر فئة "ج" سرقات عامة سبق اتهامه فى "13" قضية بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين لبيعه وترويجه لعملائه بمحل إقامته ببندر فايد، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة سرية بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله السيارة رقم "2461 ط ص ب" نقل الإسماعيلية ماركة شيفروليه وبحوزته "22" تذكرة من مخدر الهيروين وزنت جميعها حوالى "50 جرامًا" ومبلغ مالى قدرة 110 جنيهات و"2" تليفون محمول بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق مفادها قيام المتهم "أحمد.م.إ" 39 سنة عاطل ومقيم بشارع الزقازيق دائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة سرية بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته "35" لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى "2 كيلو جرام" ومبلغ مالى وقدره "45 جنيهًا" وتليفون محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "رمضان.ج.ع" 42 سنة عاطل مقيم الكيلو2 دائرة القسم وبحوزته "15" لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى "20 جرامًا" ومبلغ مالى قدره 50 جنيهًا وتليفون محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم ضبط المتهم "وليد.س.ص" 30 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر دائرة القسم وبحوزته "90 قرصًا مخدرًا" ومبلغ مالى قدرة 30 جنيهًا وتليفون محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، فى ضبط المتهم "تامر.م.أ" 35 سنة عاطل ومقيم بشارع الجمهورية دائرة قسم ثان وبحوزته "37 قرصًا مخدرًا" وذلك حال استقلالة دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدراجة النارية لنقل المواد المخدرة، كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين من ضبط المتهم "عطوة.ض.إ" 39 سنة عاطل مقيم الشيخ سليم دائرة المركز وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى "500 جرام" وتليفون محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير من ضبط المتهم "حسين .ط .ح" 37 سنة عاطل مقيم بالمستقبل دائرة المركز وبحوزته "6" أقراص مخدرة ومبلغ مالى قدرة 15 جنيها وتليفون محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.