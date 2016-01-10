قبل «مرتضى منصور».. 9نواب خالفوا نص اليمين الدستورية في «برلمان 2012» (فيديو)

كتبت – شيماء حفظي

أعاد مرتضى منصور عضو مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أداء اليمين الدستورية، بعدما خالف نص القسم وذلك لتغييره في اليمين بالمرة الأولى بعدما أضاف كلمة “مواد” إلى القسم ليصبح: “وأن أحترم مواد الستور والقانون”

قائلًا: “أنا غير معترف بالانشا اللي في بداية الدستور، ولكني مقتنع بمواد الدستور، والأحكام الانتقالية به”.

وأجبر رئيس الجلسة، “منصور” على إعادة القسم، موجها حديثه لـ”منصور”: “لابد أن نأخذ بوضوح النص.. في ذات المادة حددت على نحو واضح وجلي نص القسم الدستوري .. لابد أن يكون هناك التزام بحرفية النص”، وتابع “أبوشقة”: “نطلب أن يكون أداء القسم مرة آخرى” مؤكداً أن حلف “منصور” اليمين مرة ثانية هو تكريم له لأدائه مرتين.

ورد النائب مرتضى منصور بلهجة حادة قائلاً: “لا وصاية عليا من أي حد كاتب مذكرة، شغل المخابرات انتهى من زمان”، متابعا: “يعني كل اللي غير في القسم هيعيه، فيه واحد بعد ماحلف قال (تحيا مصر)، هل سيعيد القسم”، وعقب رئيس الجلسة على كلام “منصور” قائلاً: “ليست وصاية”، فأعاد النائب حلف اليمين مرة آخرى مضيفًا : “هحلف القسم تاني لكن الألواني هو ما في قلبي”.

وبرر “منصور” تمسكه بالقسم الأول الذي قام بأداؤه مشتملاً على كلمة “مواد الدستور” لكي لايعترف بثورة يناير بأن الدستور يبدأ بالمادة الأولى وينتهي بالمادة الآخيرة، ولأول مرة الدستور يبدأ بـ”إنشاء” في الأول، يقصد “ديباجة الدستور” التي تعترف بثورة 25 يناير، متابعًا: “مش معترف بثورة 25 يناير، أنا حر”، ليصر “أبوشقة” على أداء النائب للقسم مرة آخرى بنفس النص المقرر قانونًا، قائلاً: “لابد أن تقسم بالنص”، وعقب حدوث حالة من الهرج والمرج داخل الجلسة بسبب هجوم عدد من النواب على “منصور” لعدم اعترافه بثورة 25 يناير، هدد رئيس الجلسة برفعها إذا لم يلتزم الأعضاء بالحضور، واتخذ قرار برفعها ليتراجع عنه مرة آخرى، وتستكمل الجلسة.

وعقب ذلك قام النائب مرتضى منصور بأداء القسم بشكل سريع، مااعتبره البعض بمثابة سخرية من اليمين الدستورية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخالف فيها نائب في البرلمان نص قسم اليمين الدستورية، حيث كان هناك 9 وقائع مماثلة في برلمان 2012، مع اختلاف أسبابها والتي كان أبرزها .. “بما لا يخالف شرع الله” و”استكمال ثورة يناير”.

وفي الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2012، خالف النائب “ممدوح أحمد إسماعيل” نص القسم وأضاف له “وأن احترم الدستور والقانون يما لا يخالف شرع الله”، ما جعل الدكتور محمود السقا رئيس الجلسة يجبره على إعادة القسم، قائلًا: ” اتلوا ما هو مكتوب في أم هذا الكتاب”.

النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان أضاف للقسم الدستوري: “أن أحترم الدستور والقانون وشهداء 25 يناير”.

فيما أضاف النائب، باسم محمد كامل: “أن احترم الدستور والقانون وأهداف الثورة”.

لم يعيد كلا من النواب محمد علي مجدي، وعادل عبد المقصود عفيفي، وعلي أحمد عبد المنعم، والنائب محمد أحمد عطا عمارة، القسم بعد أن أضافوا “فيما يخالف شرع الله”.

أما النائب مصطفى أحمد محمد النجار أضاف للقسم جملة: “أقسم أن أعمل على استكمال الثورة”.

فيما غير النائب زياد عبدالحميد زكي العليمي نص القسم وقال:”أقسم بالله العظيم أن استكمل ثورة 25 يناير وأكون وفيًا لدماء شهدائها”، ثم استكمل أداء اليمين الدستورية بما يوافق نص القسم.

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وبدأت، صباح اليوم الأحد، أولى الجلسات الإجرائية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، والوكيلين برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وشهدت غياب 3 نواب، وتعرض النائبة هانم أبوالوفا عن دائرة المنيا إلى الإغماء، وتعد جلسة اليوم، هي أطول جلسة برلمانية، لاشتمالها على عدد من الإجراءات منها دعوة رئيس الجلسة بهاء أبوشقة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو، ثم يتبعه الوكيلين بأداء القسم، وكذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.