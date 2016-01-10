أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"القومى للمرأة" ينظم برنامجا تدريبيا عن كيفية زراعة عش الغراب بالإسكندرية

Google+ Print
"القومى للمرأة" ينظم برنامجا تدريبيا عن كيفية زراعة عش الغراب بالإسكندرية "القومى للمرأة" ينظم برنامجا تدريبيا عن كيفية زراعة عش الغراب بالإسكندرية
صرحت سامية مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، بأنه جارٍ إعداد برنامج تدريبى للمرأة الريفية عن كيفية زراعة عش الغراب وذلك فى إطار البرامج التنموية للمرأة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى (النظرى) من البرنامج الأسبوع الماضى بمركز خدمات أبيس بالقرية الثامنة أبيس من خلال التعريف بالفوائد الغذائية والصحية لعش الغراب والخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع صغير، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية (العملى) الأسبوع المقبل.

وأضافت سامية مصطفى، أن الفرع بصدد تنفيذ سلسلة من ورش العمل عن "زراعة الأسطح" وذلك لتعريف السيدات كيفية زراعة الأسطح بطرق بسيطة صديقة للبيئة مثل الزراعة فى شنطة قديمة وأوانٍ بلاستيكية سبق استعمالها مثل جرادل المساحيق والأكواب والزجاجات البلاستيكية، وهذه الطريقة صديقة للبيئة بها إعادة الاستخدام كما تم الحديث عن الأنواع المختلفة من الخضراوات والفاكهة المناسبة لزراعة الأسطح مثل: الجرجير والبقدونس والكرفس والنعناع والكابوتشى والقرنبيط والطماطم والعنب ويمكن استخدام التربة الصناعية وتسمى "البيتموس".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365