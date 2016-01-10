"القومى للمرأة" ينظم برنامجا تدريبيا عن كيفية زراعة عش الغراب بالإسكندرية

صرحت سامية مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، بأنه جارٍ إعداد برنامج تدريبى للمرأة الريفية عن كيفية زراعة عش الغراب وذلك فى إطار البرامج التنموية للمرأة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى (النظرى) من البرنامج الأسبوع الماضى بمركز خدمات أبيس بالقرية الثامنة أبيس من خلال التعريف بالفوائد الغذائية والصحية لعش الغراب والخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع صغير، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية (العملى) الأسبوع المقبل.

وأضافت سامية مصطفى، أن الفرع بصدد تنفيذ سلسلة من ورش العمل عن "زراعة الأسطح" وذلك لتعريف السيدات كيفية زراعة الأسطح بطرق بسيطة صديقة للبيئة مثل الزراعة فى شنطة قديمة وأوانٍ بلاستيكية سبق استعمالها مثل جرادل المساحيق والأكواب والزجاجات البلاستيكية، وهذه الطريقة صديقة للبيئة بها إعادة الاستخدام كما تم الحديث عن الأنواع المختلفة من الخضراوات والفاكهة المناسبة لزراعة الأسطح مثل: الجرجير والبقدونس والكرفس والنعناع والكابوتشى والقرنبيط والطماطم والعنب ويمكن استخدام التربة الصناعية وتسمى "البيتموس".

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