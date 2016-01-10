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صور| «أبو تريكة وميدو وحسن شحاتة»في جنازة «حمادة إمام»

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صور| «أبو تريكة وميدو وحسن شحاتة»في جنازة «حمادة إمام» صور| «أبو تريكة وميدو وحسن شحاتة»في جنازة «حمادة إمام»

جنازة «حمادة امام»

حرص محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب السابق، على التواجد فى جنازة الثعلب حمادة إمام، الذى توفى أمس بعد صراع مع المرض.

و تواجد مرتضى منصور نادى الزمالك، ومحمد ابو تريكة لعب الاهلي السابق وحسن شحاتة مدرب منتخب ونادي المقاولون السابق واحمد حسام «ميدو» مدرب الزمالك واحمد حسن لعب الزمالك والاهلي السابق.

وخرج الجنازة من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويقام العزاء غدا بنادى الزمالك، والأربعاء بالحامدية الشاذلية.

وتوفي حمادة إمام أمس السبت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهر 68 عاما.

وأمتع الثعلب جمهور الكرة المصري بأهدافة الجميلة، ومجموعه من التعليقات المميزة على المبارايات المصرية والعالمية.

 

 

 

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