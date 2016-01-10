العربي يدين التدخلات الإيرانية..والإمارات والسعودية يطالبان إيران بالتوقف

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد لا يحق لأي دولة التدخل بشؤون المملكة العربية السعودية الداخلية.

وأكد بن زايد في كلمته أمام جامعة الدول العربية في اجتماعها غير العادي، على أهمية وقف تدخلات إيران في المنطقة.

وطالب بن زايد في كلمته إيران بالتوقف عن التدخل بشؤون الدول العربية من إرهاب وإحتلال وتخريب.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الاعتداءات الإيرانية تعكس السلوك الذي تنتهجه طهران في المنطقة العربية.

ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي التدخل الإيراني في المنطقة العربية وبث الفتنة الطائفية.

يأتي هذا الاجتماع بناء على طلب المملكة السعودية في أعقاب التوترات التي شهدتها كلا من الرياض وطهران في أعقاب إعدام رجل الديني الشيعي نمر النمر، والاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد الإيرانييتين.