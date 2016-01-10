السعودية تطالب الدول العربية باتخاذ «موقف موحد» ضد إيران

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن البعثات الدبلوماسية لبلاده في إيران، تعرضت لاعتداءات سافرة، بعد تصريحات تحريضية إيرانية ضد المملكة، معتبرا أن الاعتداءات تعكس السياسة الإيرانية في المنطقة، التي تسعى لإثارة الفتن الطائفية، لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

وأضاف الوزير السعودي، في كلمته اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ: “المملكة تتعامل مع الاعتداءات الإيرانية بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم، وهذه المسؤولية أيضا في صمام عمل الجامعة العربية، في إطار حرصها على سلامة الأمن القومي العربي”، مطالبا الدول الأعضاء باتخاذ موقف موحد من التدخلات الإيرانية، وفقا لما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها.

وعقب كلمة الوزير السعودي، أعلن رئيس الاجتماع، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية؛ للدخول في جلسة مغلقة.