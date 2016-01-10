أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السعودية تطالب الدول العربية باتخاذ «موقف موحد» ضد إيران

Google+ Print
السعودية تطالب الدول العربية باتخاذ «موقف موحد» ضد إيران السعودية تطالب الدول العربية باتخاذ «موقف موحد» ضد إيران

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن البعثات الدبلوماسية لبلاده في إيران، تعرضت لاعتداءات سافرة، بعد تصريحات تحريضية إيرانية ضد المملكة، معتبرا أن الاعتداءات تعكس السياسة الإيرانية في المنطقة، التي تسعى لإثارة الفتن الطائفية، لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

وأضاف الوزير السعودي، في كلمته اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ: “المملكة تتعامل مع الاعتداءات الإيرانية بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم، وهذه المسؤولية أيضا في صمام عمل الجامعة العربية، في إطار حرصها على سلامة الأمن القومي العربي”، مطالبا الدول الأعضاء باتخاذ موقف موحد من التدخلات الإيرانية، وفقا لما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها.

وعقب كلمة الوزير السعودي، أعلن رئيس الاجتماع، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية؛ للدخول في جلسة مغلقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة