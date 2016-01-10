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بهاء أبو شقة يعيد التصويت على منصب رئيس البرلمان بسبب الاقتراع الجماعى

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بهاء أبو شقة يعيد التصويت على منصب رئيس البرلمان بسبب الاقتراع الجماعى بهاء أبو شقة يعيد التصويت على منصب رئيس البرلمان بسبب الاقتراع الجماعى
قرر المستشار بهاء أبو شقة، إعادة عمليه التصويت بعد تحفظات النواب، وتم إخلاء صناديق الاقتراع من جميع بطاقات التصويت.

وكان تكالب النواب على صناديق الاقتراع أثناء تصويت الأعضاء لاختيار رئيس المجلس آثار اعتراض بعض النواب، من بينهم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، الذى رفض هذا التجمع.
>وكذلك رفض النائب رائف تمراز المشهد تماما بقوله: "اللى بيحصل دا تصويت جماعى".


>أعضاء النواب يدلون بأصواتهم فى انتخابات رئيس البرلمان

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