إلغاء تصويت 33 نائبا بعد إعادة الاقتراع على انتخابات رئيس المجلس

قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية، إعادة عملية التصويت بعد تحفظ عدد من النواب، وتم إخلاء صناديق الاقتراع من جميع بطاقات التصويت، وتم إلغاء 33 صوتا، وهو عدد المصوتين من النواب.

وتعد تلك الواقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية على رئاسة مجلس النواب.

وقال الدكتور بهاء أبو شقة سيتم إحضار ساتر لتوضع الصناديق الاقتراع خلفه، وتم وضع ساتر خشبى "بارافان" ليقوم النائب بإدلاء صوته خلفه.

وأضاف المستشار بهاء ابو شقة رئيس الجلسة الإجرائية أن هذا حفاظا على سرية الانتخابات، حيث أن الاقتراع يتم سرى وفقا للدستور.

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