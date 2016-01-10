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فينجر: النني قد يكون الصفقة الوحيدة لأرسنال في يناير

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انتهت مراسم دفن وتشييع جثمان فقيد الرياضة المصرية حمادة إمام وسط حضور عدد م نجوم الكرة والسياسة.

وصلى الحضور الجنازة على الفقيد في مسجد الحامدية الشاذلية قبل تشييع الجثمان إلى مكان الدفن.

وحضر كل من المشير طنطاوي وعمرو خالد ومحمد أبو تريكة وحسن شحاتتة وجمال علام وممودح عباس ولاعبي الزمالك ومدربهم أحمد حسام ميدو.

وتواجد مرتضى منصور رئيس الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي إضافة لمحمود الخطيب وسيد معوض وأحد سليمان وأيمن يونس ومحمود أبو رجيلة.

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طالع ردود أفعال نجوم الكرة المصرية على رحيل الثعلب الكبير.

فاروق جعفر

حسن المستكاوي

أشرف قاسم

محمد أبو تريكة

عبد العزيز عبد الشافي

إسلام الشاطر

محمد صبري

عمرو بركات

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