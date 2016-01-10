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خبر في الجول – عروض بالجملة لسام مرسي في إنجلترا

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خبر في الجول – عروض بالجملة لسام مرسي في إنجلترا خبر في الجول – عروض بالجملة لسام مرسي في إنجلترا

تلقى لاعب تشيسترفيلد سام مرسي اتصالات من عدد كبير من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضم اللاعب المصري الأصل خلال يناير الحالي.

وأفصح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com أنه تلقى حوالي 10 عروض من أندية دوري الدرجة الأولى لمحترفي كرة القدم(League One) التي يشارك فيها حاليا رفقة فريقه تشيسترفيلد.

ولعب مرسي مع فريقه 27 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع مثلهم هذا الموسم.

ولكن يبقى طموح اللاعب هو الانتقال درجة أعلى للـ(Championship) حيث يمتلك 4 عروض من أندية تلك الدرجة وهي بريستون نورث إند وبرايتون وميلتون كينز دونز وإبسويتش تاون.

يذكر أن صاحب الـ23 عاما ولد لأب مصري وأم إنجليزية، ويلعب في مركز خط الوسط، ولم يسبق له تمثيل أي من المنتخبين الإنجليزي أو المصري.

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