ألفيش عن الصحافة: أتراجع عن السباب ولكنني على موقفي

(إفي): أكد المدافع البرازيلي داني ألفيش لوسائل الإعلام بعد نعته الصحافة بـ"القذرة العاهرة" تراجعه عن السباب ولكنه لا يزال على موقفه.

وفي تصريحات عقب فوز فريقه برشلونة على غرناطة برباعية نظيفة السبت في إطار منافسات الليجا، قال ألفيش:"أتراجع فقط عن السباب ولكنني لازلت أفكر بنفس الطريقة. لم أقل شيئا خارجا عن المألوف. ضميري مرتاح. ممتن لسلوك المشجعين (الذين هتفوا له أمس)".

جاءت تصريحات ألفيش بعد تعليقاته المثيرة للجدل التي أدلى بها الجمعة عبر رسالة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) وقال فيها:"حقيقة في كل يوم يمر علي أشعر بالخزي الشديد كوني جزءا من هذه اللعبة، وعن كيفية استخدامنا واللعب بنا بهذه الطريقة (...) اليوم نبدو كأدوات مستخدمة في يد الصحافة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب ومزيد من البيع. فالحديث في كل مرة أصبح أقل عن كرة القدم والاستراتيجيات والألعاب والمراوغات والأهداف والتصديات والجمهور. يالكم من مجموعة قاذورات عاهرات".

من جانبها، علقت إدارة النادي الكتالوني على ما كتبه ألفيش بإصدار بيان انتقدت فيه تصريحاته مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تشاركه الرأي.

وعن ذلك صرح ألفيش أنه لا يشعر بخيبة الأمل تجاه ناديه قائلا:"أحترم رأيه المختلف. من استاء من تصريحاتي فذلك لأن الوضع يروق له على هذا النحو".

وتحدث ألفيش الذي حاز أمس على تشجيع الجماهير له حينما تمت الاستعاضة به محل أليكس فيدال بالشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة، أيضا عن التوتر الذي عايشه الفريق عقب لقائي إسبانيول الأخيرين.

وقال:"نحن نقوم بمهنة خطيرة وعلاوة على ذلك تركنا الحديث عن كرة القدم. سوف يضروننا. فليتحدثوا عن الكرة. إنهم يشعلون أجواء الديربي وأنا في النهاية أريد لعب كرة القدم ولن يحدث لي شيء".

اشتهر المدافع البرازيلي بتصريحاته الجريئة والنارية ضد الصحافة الإسبانية في جميع مقابلاته التي عادة ما تثير الكثير من الجدل وذلك منذ انتقاله لصفوف البلوجرانا في عام 2008 قادما من إشبيلية، وكان آخرها في مايو الماضي عندما وصف "ماركا" بصحيفة القاذورات.