وزراء الخارجية العرب يبدأون جلسة مغلقة لبحث دعم السعودية ضد إيران

بدأ وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة لمناقشة آليات التضامن العربى مع السعودية فى أزمتها الحالية مع إيران، بعد أن ألقى وزيرا خارجية الإمارات والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية كلمات فى الجلسة الافتتاحية، أدانوا خلالها الاعتداء على سفارة المملكة فى طهران .

وقال عادل الجبير وزير خارجية السعودية فى كلمته، إن الاعتداءات الإيرانية على السفارة والقنصلية السعودية فى ظهران ومشهد جاءت بعد التصريحات العدوانية ضد المملكة فى انتهاك صريح لكافة القوانين الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن هذه التدخلات تتعامل معها المملكة بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم.

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