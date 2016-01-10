ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسى على معرة النعمان بإدلب لـ 60 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الروسى على "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبى بسوريا إلى 60 قتيلا، حسبما أفادت مصادر فى المعارضة السورية.

ودعت المصادر، حسبما ذكرت قناة "العربية الإخبارية" الأحد، المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفه بالعدوان الروسى، مشيرة إلى أن الطيران الروسى استهدف سوقا شعبيا ومحيط القصر العدلى فى المدينة، فى حين قال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الغارات الروسية استهدفت محكمة وسجنا تابعين لجبهة النصرة.

وأشار الإئتلاف السورى إلى أن الغارات الروسية شملت حلب، حيث تم استهداف الأحياء السكنية بالصواريخ الفراغية فى "حى العامرية".

ومن ناحية آخرى قالت المصادر أن ريف دمشق شهد أيضا هجمات شرسة من قوات النظام الذى ألقت مروحياته البراميل المتفجرة على "داريا" تزامنا مع قصف مكثف لجسرين ودوما بالغوطة الشرقية، كما دارت اشتباكات بين قوات النظام ومليشياته من جهة. .والفصائل المقاتلة من جهة أخرى فى محيط منطقة المرج بالغوطة الشرقية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى فى صفوف النظام.

يشار إلى أن المرصد السورى الحقوق الإنسان أعلن أمس السبت مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين، جراء غارة جوية شنتها طائرات روسية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربى سوريا.

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