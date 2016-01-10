أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسى على معرة النعمان بإدلب لـ 60 شخصا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسى على معرة النعمان بإدلب لـ 60 شخصا ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسى على معرة النعمان بإدلب لـ 60 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الروسى على "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبى بسوريا إلى 60 قتيلا، حسبما أفادت مصادر فى المعارضة السورية.

ودعت المصادر، حسبما ذكرت قناة "العربية " الأحد، المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفه بالعدوان الروسى، مشيرة إلى أن الطيران الروسى استهدف سوقا شعبيا ومحيط القصر العدلى فى المدينة، فى حين قال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الغارات الروسية استهدفت محكمة وسجنا تابعين لجبهة النصرة.

وأشار الإئتلاف السورى إلى أن الغارات الروسية شملت حلب، حيث تم استهداف الأحياء السكنية بالصواريخ الفراغية فى "حى العامرية".

ومن ناحية آخرى قالت المصادر أن ريف دمشق شهد أيضا هجمات شرسة من قوات النظام الذى ألقت مروحياته البراميل المتفجرة على "داريا" تزامنا مع قصف مكثف لجسرين ودوما بالغوطة الشرقية، كما دارت اشتباكات بين قوات النظام ومليشياته من جهة. .والفصائل المقاتلة من جهة أخرى فى محيط منطقة المرج بالغوطة الشرقية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى فى صفوف النظام.

يشار إلى أن المرصد السورى الحقوق الإنسان أعلن أمس السبت مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين، جراء غارة جوية شنتها طائرات روسية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربى سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017