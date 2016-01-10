العاهل السعودى يبحث مع ميشيل سليمان المستجدات على الساحة اللبنانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض اليوم الأحد الرئيس اللبنانى السابق ميشيل سليمان. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

حضر اللقاء الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان.

من ناحية أخرى كشفت الصين الأحد أن الرئيس الصينى شى جين بينغ عقد محادثات تليفونية مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ يومين حيث تبادلا الآراء حول عدد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع السيئة فى اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فقد نوه الطرفان بالتطور السريع والهام للعلاقات الصينية السعودية، وأكدا أهمية تعميق التعاون المشترك فى كافة المجالات خاصة فى ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والمعقدة، كما أعربا عن حرصهما على الحفاظ على الاتصالات المتعمقة بشكل منتظم للدفع قدما بالعلاقات والتعاون الاستراتيجى بين الدولتين.

وآبدى الرئيس الصينى قلقه من تأثير الأوضاع الراهنة فى اليمن على أمن واستقرار الشرق الأوسط والخليج العربى على وجه الخصوص، داعيا إلى الإسراع بالتوصل لتسوية سياسية هناك.

وحث جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى ومجلس التعاون الخليجى بهذا الصدد فى سبيل استعادة الاستقرار والنظام الطبيعى والشرعى فى اليمن فى أقرب وقت ممكن، مبديا استعداد بلاده للمساهمة فى التواصل والتنسيق بين الجميع.

ومن جانبه، شرح العاهل السعودى للرئيس الصينى موقف بلاده، مؤكدا استعداد المملكة للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار فى اليمن.

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