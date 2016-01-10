بالصور.. مجمع إعلام الزقازيق ينظم ندوة تعميق الشعور بالانتماء لدى الشباب

نظم مجمع إعلام الزقازيق ندوة إعلامية موسعه بعنوان "تعميق الشعور بالانتماء و الولاء لدى الشباب" حاضر فيها الدكتور وسام الشاذلى أستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية جامعة بنها، ومحمد صبحى الباحث الاجتماعى.

وقال الدكتور وسام الشاذلى إن الولاء والانتماء أصبحا من أهم المشكلات التى تهم الدولة المصرية، وذلك بسبب بعض المفاهيم المغلوطة والأفكار الهدامة والعنصرية الفكرية بين الدول والشعوب، ولابد من تفعيل الولاء والانتماء على مستوى الفرد لكى ينشا الفرد على الولاء والانتماء، ويجب أن يعزز هذا المبدأ منذ مرحلة الطفولة، فهى من أهم المراحل لغرس المفاهيم والقيم الصحيحة، وخلاصة التعلق بالوطن والولاء والانتماء هى تنشئة الطفل منذ الطفولة، ليصبح عنصرا مكونا فى بناء الشخصية، وأنه عنصر له حقوق وواجبات ومن أهم الواجبات أن يكون صالحا وقادراً على تحمل المسؤولية والمشاركة فى تقدم المجتمع، لأنه شريك فيه، وذلك بالجد والعمل والكفاح.

وأوضح الشاذلى أن دور الأسرة فى تنمية روح الولاء والانتماء هام جدا، فعلى الأسرة غرس حب الوطن فى نفوس الأبناء ليزدادوا اعتزازا به، مع العمل من أجل تقدمه وإعلاء شأنه، لأن الأسرة لها دور كبير فى التنشئة السليمة، ويجب القيام برحلات ترفيهية للأبناء للتعرف على الأماكن التاريخية والتراثية لتعزيز روح الانتماء لديهم.

وتحدث محمد صبحى عن تفعيل قيم الولاء والانتماء على مستوى المجتمع قائلا : لتفعيل قيم الولاء والانتماء فى المجتمع لابد من مشاركة المؤسسات وخاصة المساجد التى لها دور كبير وهام فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتصحيح الافكار الهدامة وكذلك المدرسة والاعلام فيجب ان يؤدى كل فرد دوره بما يمليه عليه ضميره للنهوض والرفعة والرقى بالمجتمع. أعد ونظم الندوة الإعلامى علاء حنيش مدير المركز.



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