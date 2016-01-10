تجديد حبس 4 من قيادات حركة "6 إبريل" 15 يوما لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، حبس كلاً من شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة، وذلك لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فجراً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت حركة "6 إبريل" أعلنت فى بيان لها، إلقاء قوات الأمن القبض على كل من أيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، ومحمود هشام، أعضاء المكتب السياسى للحركة، واقتيادهم لمقر إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معهم، وأعلن محمد الباقر المحامى القيادى بحزب مصر القوية، أن قوات الأمن ألقت القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل.