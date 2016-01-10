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وزيرة التعاون الدولى تصل شمال سيناء بعد تأخر 5 ساعات

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وزيرة التعاون الدولى تصل شمال سيناء بعد تأخر 5 ساعات وزيرة التعاون الدولى تصل شمال سيناء بعد تأخر 5 ساعات
وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى إلى مبنى المنطقة الصناعية فى أول زيارة لها لمحافظة شمال سيناء، وكان فى استقبالها اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ومشايخ من أبناء قبائل غرب سيناء.

وكان محافظ شمال سيناء، وشيوخ القبائل وصلوا مبكرا لمبنى المدينة الصناعية فى انتظار وصول الوزيرة والتى كان مقررا لها أن تصل الساعة العاشرة صباحا وتأخر وصولها 5 ساعات.

وأعلنت الوزيرة فى بيان صحفى أن 6 صناديق عربية بدأت اليوم الأحد، زيارة رسمية لسيناء لبحث استكمال إجراءات المشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأن الصناديق التى تبحث مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء هى العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والسعودى للتنمية، والكويتى للتنمية، وأبو ظبى للتنمية، والأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، والبنك الإسلامى للتنمية، وتعهدت المؤسسات بدعم بتمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع تنمية شبه جزيرة.

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مصر 365

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