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إعلام زفتى ينظم ندوة نقاشية حول الزراعات النظيفة والتصدير

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إعلام زفتى ينظم ندوة نقاشية حول الزراعات النظيفة والتصدير إعلام زفتى ينظم ندوة نقاشية حول الزراعات النظيفة والتصدير
نظم مركز النيل للإعلام بزفتى بمحافظة الغربية ، والتابع للهيئة العامة ندوة نقاشية علي مدار يومين بعنوان " الزراعات النظيفة والتصدير " وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد الفتاح سليم أستاذ بمركز بحوث الدقى، شارحا مفهوم الزراعة النظيفة والاتجاهات الحديثة فى مجال المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية
> وتحدث المحاضر عن كيفية استخدام الهندسة الوراثية في إنتاج واعتماد التقاوى وكذلك تجميع الأصول الوراثية فى مجموعات نباتية لحفظ هذه الأصول وأن العمليات الزراعية " التبكير فى الزراعة - العزيق - دفن الأحطاب - إزالة الحشائش المعمرة " وإستخدام المكافحة الحيوية " البيولوجية" فى القضاء على الآفات الزراعية.

وتحدث مصطفى المرسى مدير عام الإدارة الزراعية بزفتى عن " المقصود بالزراعة العضوية " والتسميد بالأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية ، وكيفية إعداد السماد العضوى، والعوامل التى تؤثر على درجة ومعدل تحلل بقايا المحاصيل والمخلفات العضوية فى التربة الزراعية.

أدار الحلقة طلعت الحفنى وهبه يمانى وعبد الله الحصرى أخصائيو الإعلام ، بإشراف محمد رضوان مدير المركز ، وبحضور فاطمة الدمرداش رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا

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