حبس 3 أشخاص متهمين باختطاف مدير شركة حديد بالمعادى 4 أيام

أمر محمد حسبو، وكيل نيابة المعادى، اليوم الأحد، بحبس 3 متهمين آخرين فى واقعة اختطاف واحتجاز ابن تاجر حديد وأسمنت بمنطقة المعادى، دون وجه حق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من "عاطف. ر" 58 سنة صاحب شركة لتجارة وتوزيع حديد التسليح ومقيم المعادى، و"جمال. س. أ" 60 سنة سائق طرفه، بأنه حال استقلال نجل الأول "بولا" 25 سنة مدير شركة حديد تسليح، السيارة رقم 382 ماركة هيونداى قيادة الثانى، فى الاتجاه لتوصيله لمسكنه، اعترضت طريقهما سيارة ميكروباص حمراء وترجل منها 3 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة واقتادوا نجله للميكروباص بدعوى أنه مطلوب لديهم وفروا هاربين .

وأضاف أنه بعد الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من الجناة مفاده اختطاف نجله ومساومته على دفع مبلغ 30 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحة، وعقب ذلك تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين جنيه، وحال عرضه مبلغ 3 ملايين جنيه فدية رفضها الجناة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م. م" سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 2178 لسنة 2008م أسيوط "شيك"، و"م .ص" 32 سنة ميكانيكى، و"ع. ب" 21 سنة سائق. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه أثناء احتجازه بإحدى الشقق أعلى سطح العقار سكنهم، وبسؤاله أقر بقيام مجهولين باختطافه واحتجازه طرف المتهمين المضبوطين. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ولسابقة ارتباطه بعلاقة تجارية مع والد المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطاف نجله ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى كبير، وقام بإخفاء المجنى عليه لحين دفع الفدية.

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى احتجازه المجنى عليه، بالاشتراك مع باقى المتهمين إلى أن تم ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمناقشة النيابة العامة للثلاثة متهمين أنكروا ارتكابهم الواقعة تماما، إلا أنهم أكدوا أن آخرين طلبوا منهم الاحتفاظ بهذا الشخص لديهم، إلا أنهم لم يقوموا بعملية الخطف، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق 4 أيام، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد المحدد.كما امرت النيابة العامة بضبط واحضار متهمين اخرين فى الواقعة .

ويذكر ان قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، جدد حبس المتهمين باختطاف واحتجاز ابن تاجر حديد وأسمنت بمنطقة المعادى، دون وجه حق، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

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