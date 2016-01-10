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زوجة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالغربية: "أخاف ألا أقيم حدود الله"

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زوجة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالغربية: "أخاف ألا أقيم حدود الله" زوجة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالغربية: "أخاف ألا أقيم حدود الله"
"أخشى على نفسى من الفتنة وأخاف ألا أقيم حدود الله".. هذه الكلمات كانت أسباب دعوى الخلع المرفوعة من "غادة.ع" ضد زوجها "ماهر.م" أمام محكمة الأسرة بسمنود فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار أحمد غازى.

وقالت الزوجة، فى دعواها، زوجى عمل عليا حفلة اغتصاب وعزم 7 أصحابه وأفقدونى أعز ما أملك، وحقى لم يضع وحكم عليه وأصدقائه بالسجن 10سنوات، وعشان أحافظ على سمعتى تزوجت منه عن طريق وكيل له وهو "شقيقه" حتى أحصل على وثيقة طلاق أستطيع من خلالها أن أكمل حياتى بطريقة طبيعية على أساس أنى مطلقة".

وأضافت الزوجة، "كرهت أن أعيش على ذمته ثانية واحدة، وأخاف ألا أقيم حدود الله، وأخشى على نفسى من الفتة.

وتنظر هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد غازى رئيس المحكمة، وعضوية أسامة خير الدين وشريف نزيه، وأمانة سر عزة الجوجرى، الدعوى للفصل فيها وإصدار الحكم.

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