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الأمن العام يضبط 144 قطعة سلاح و237 قضية مخدرات

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الأمن العام يضبط 144 قطعة سلاح و237 قضية مخدرات الأمن العام يضبط 144 قطعة سلاح و237 قضية مخدرات
قاد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 144 قطعة سلاح نارى، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، 237 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، سجين هارب من السجون العمومية، 83 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 28523 حكم قضائى متنوع، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتهما.
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