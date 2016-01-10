تحليل الميركاتو - يونايتد قد يجد ضالته الهجومية في لاعب ماينتس

أشارت عدد من التقارير مؤخرا أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بضم يوشينوري موتو مهاجم فريق ماينتس الألماني واللاعب قد أبدى موافقته على الإنضمام للشياطين الحمر حسب ما جاء بتقارير صحفية ألمانية.

ويبدو أن لويس فان جال مدرب الشياطين الحمر قرر البحث عن حل لعقم فريقه التهديفي إذ سجل فقط 24 هدفا في 20 لقاء بالدوري.

من هو يوشينوري موتو؟

انتقل موتو إلى ماينتس قادما من نادي طوكيو في 30 مايو عام 2015 بعقد يمتد لـ4 أعوام.

المهاجم صاحب الـ23 عاما شارك في 16 لقاء بالدوري الألماني هذا الموسم منهم لقاء كبديل ولعب خلالهم 1336 دقيقة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين ويمتلك معدل تسديد على المرمى في المباراة الواحدة 1.9 تسديدة بالإضافة لفوزه بمعدل 2.1 من الإلتحامات الهوائية بالمباراة وتحصل على جائزة رجل المباراة في مباراتين هذا الموسم.

سجل موتو هاتريك لأول مرة في مسيرته كلاعب كرة قدم في 31 أكتوبر 2015 في مباراة فريقه ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 3-3 وأصبح ثاني لاعب ياباني يسجل هاتريك في الدوري الألماني بعد ناوهيرو تاكاهارا.

وعرض يونايتد 12 مليون جنيه إسترليني من أجل خدماته.

ما هي خصائص موتو الهجومية؟

يشبه موتو في البنية الجسمانية المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز، أما عن أهدافه فكل أهدافه جاءت من داخل منطقة الجزاء لذا فهو يتمتع بموهبة فطرية بمعرفة أين ستكون الكرة داخل منطقة الجزاء.

وصنع هدفين بالإضافة إلى 13 فرصة صنعهم من أجل فريقه، ونسبة تسديداته على المرمى هذا الموسم بلغت 65% في الدوري، في المقابل وبالنظر لما يحتاجه مانشستر يونايتد فهداف الفريق أنتوني مارسيال بأربعة أهداف لديه نسبة دقة تسديد على المرمى بلغت 60% فقط.

أين يمكن أن يلعب؟

بطريقة لعب مانشستر يونايتد هناك مكان لمهاجم وحيد مما يعني أنه سيدخل في منافسة مباشرة مع كلا من مارسيال وواين روني مع الوضع بالإعتبار أنهما يمكن أن يلعبا بأدوار مختلفة كدور اللاعب رقم 10 بالنسبة لروني ودور الجناح بالنسبة لمارسيال مما قد يجعل من موتو أساسيا بصفة مباشرة.

حينما كان يلعب لنادي طوكيو لعب على الأطراف وخلف المهاجم أحيانا، لكن حينما انضم إلى ماينتس لعب كمهاجم وحيد مما يجعل تكيفه على طريقة لعب اليونايتد سهلة.