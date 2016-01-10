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' مجيء جوارديولا لسيتي سيضرنا.. جدتي قادرة على الفوز بالبطولات مثله '

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' مجيء جوارديولا لسيتي سيضرنا.. جدتي قادرة على الفوز بالبطولات مثله ' ' مجيء جوارديولا لسيتي سيضرنا.. جدتي قادرة على الفوز بالبطولات مثله '

يرى ديميتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه لاعب مانشستر سيتي أن قدوم جوسيب جوارديولا للفريق الإنجليزي قد يعجل برحيل موكله.

وأعلن "بيب" رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي وسط تكهنات بأن وجهته المقبلة ستكون بشكل كبير فريق مانشستر سيتي.

ولم يستمر الدولي الإيفواري مع برشلونة كثيرا حين كان "بيب" هو مدرب الفريق الكاتالوني في الفترة ما بين 2009 و2012.

وقال سيلوك لصحيفة صنداي ميرور:"جوارديولا مدرب عظيم لكنه فاز بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ، جدتي تقدر على فعل ذلك لأنهما ناديين كبيرين يضمان لاعبين عظماء".

وأضاف "لقد فاز لويس إنريكي بالألقاب مع برشلونة ولم يفعل شيئا مع روما. لا أقصد القول إنه مدرب غير جيد لكنني أود رؤية جوارديولا يدرب فريقا في المركز الثامن أو التاسع ويفوز معه باللقب".

وأردف "أعتقد أن جوارديولا سيقود سيتي الموسم المقبل بنسبة كبيرة، لا أعلم ما الذي يخطط له لكن إذا جاء توريه قد يرحل".

وتابع "تلقينا عروضا كثيرة لكن توريه يحب سيتي، يحب جمهور الفريق ومواطني المدينة".

وأتم "فور قدوم جوارديولا سيأتي العديد من اللاعبين الإسبان. يريدون تحويل سيتي إلى نسخة من برشلونة لكن عليهم أن يحظوا بهويتهم المستقلة".

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فيديو اليوم السابع