تقرير - كبار إنجلترا وإسبانيا يتصارعون بـ70 مليون استرليني على ليفاندوفسكي

تتسابق أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على خدمات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ.

وحسب صحيفة إندبيندنت فإن نجم خط هجوم العملاق البافاري يفكر بمستقبله مع الفريق الألماني ليس بسبب رحيل جوارديولا في نهاية الموسم ولكن لرغبته في أن يخوض تحد جديد خلال أفضل أعوام مسيرته.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية الـ3 التي ترغب في ضم ليفاندوفسكي يواجهون منافسة قوية للغاية من عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

وشارك ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في 22 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 25 هدفا وصنع هدفا وحيدا وهو ثاني هدافي الدوري الألماني بعد بيير إيمريك أوباميانج هداف بوروسيا دورتموند.

وحسب التقرير فإن مانشستر يونايتد يري أنه إذا تقدم بعرض يقدر بـ70 مليون جنيه استرليني فقد يكونوا قادرين على ضم اللاعب.