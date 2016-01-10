الكرة الذهبية - ميسي سيعادل رقم فرنسا ويقترب من ألمانيا وهولندا

سيعادل ليونيل ميسي عدد ألقاب كل نجوم فرنسا لو توج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البالون الدور عن عام 2015.

ويعلن الفيفا يوم الاثنين عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم من بين الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكريستيانو رونالدو.

وفي حالة فوز ليو ميسي بالكرة الذهبية فسيصنع النجم الأرجنتيني بعض الأرقام الخاصة به كما اعتاد دوما ويستعرضها معكم Filgoal.com:

فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2009، 2010، 2011، 2012 سيجعله متساويا مع دول حقق لاعبيها الكرة الذهبية وهم :

-إنجلترا ولديهم 5 كرات ذهبية من 4 لاعبين وهم ستانلي ماتيوس، بوبي تشارلتون، كيفين كيجان (مرتين)، ومايكل أوين.

-البرازيل ولديهم 5 كرات ذهبية حققها 4 لاعبين وهم رونالدو (مرتين)، ريفالدو، رونالدينيو، كاكا.

-إيطاليا ولديهم 5 كرات ذهبية حققها 5 لاعبين وهم عمر سيفوري، جياني ريفيرا، باولو روسي، روبيرتو باجيو، فابيو كانافارو.

وسيقترب ليو ميسي من الوصول لعدد الكرات التي حصل عليها لاعبون من فرنسا وهي 6 كرات وحصل عليها 4 لاعبين وهم: ريموند كوبا، ميشيل بلاتيني (3 كرات)، جيان بيير بابين، زين الدين زيدان.

في حين أن نجم برشلونة سيكون بعيدا بكرتين ذهبيتين عن دولتي هولندا وألمانيا

وحققت هولندا 7 كرات ذهبية من خلال 3 لاعبين وهم يوهان كرويف (3 كرات)، رود خوليت، ماركو فان باستين (3 كرات).

في حين أن ألمانيا حققت 7 كرات ذهبية من خلال 5 لاعبين وهم : جيرد مولر، فرانتز بيكينباور (مرتين)، كارل هاينز رومينيجه (مرتين)، لوثار ماتيوس، ماتياس سامر.