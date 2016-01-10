7 مأكولات صحية لبشرة دائمة الشباب

عليك أن تتأكدي أن هناك علاقة قوية جداً بين نوعية الغذاء وشباب بشرتك، فالنظام الغذائي الخاص بك له تأثير كبير على جمال ونضارة بشرتك أو على حدوث المشاكل الكبيرة بها كالبهتان أو الجفاف أو الشيخوخة المبكرة، فكيف يمكنك الحفاظ على بشرتك دائمة الشباب والتألق؟

"سيِّدتي نت" يدعوك للاهتمام بهذه الأطعمة ذات المميزات الفريدة التي من شأنها تحسين جمال بشرتك وتألقها والمحافظة على شبابها:

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1.الكرنب: يعتبر الكرنب من الأطعمة الغنية بفيتامين (A) وفيتامين (E) التي تغذي الجلد، كما أنه يحتوي على 11% من فيتامين (C) الذي يساعد على شفاء الخلايا والأنسجة التالفة وتسريع إنتاج الكولاجين الذي يقوم بدوره بإبقاء بشرتك مشدودة ونضرة، لذا احرصي على وضع الكرنب دائماً في صحن السلطة الخاص بك أو استخدامه داخل أنواع الحساء المختلفة.

2.الليمون: يساعد الليمون على الهضم من خلال زيادة إنتاج الصفراء من الكبد، فالجهاز الهضمي هو مزيل السموم الأساسية من الجسم بأكمله، مما يظهر الإشراق والنضارة على البشرة، وشرب الليمون يومياً يساعدك على الحفاظ على بشرتك ناعمة ومتوهجة.

3.الفلفل الأحمر: يعتبر الفلفل الأحمر رائعاً للحصول على بشرة دائمة الشباب، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية، كما أنه غني بفيتامين (C) الذي يفعل العجائب للبشرة، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية، لذا احرصي على وضعه داخل السلطة أو تناوله بين الوجبات ليساعدك في الحصول على بشرة أكثر جمالاً وقوام أكثر رشاقة كذلك.

4.الجزر: يساعد الجزر على حماية بشرتك طبيعياً من أشعة الشمس الضارة لبشرتك، وذلك لاحتوائه على الكاروتينات التي تخفض حساسية البشرة من أشعة الشمس، لذا احرصي على شرب عصير الجزر الطازج أو إضافته مع عصير البرتقال، كما يمكنك تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.

5. الطحينة: مصنوعة من بذور السمسم، لذلك فهي غنية بالبروتين والزنك والكالسيوم، ويقوم الجسم بامتصاص هذه المواد بسهولة، لذا فهي رائعة للبشرة والحد من تساقط الشعر، لذا احرصي على تناول سلطة الطحينة باستمرار ولكن بكميات قليلة؛ لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

6.العنب البري: العنب البري من أكثر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بالمقارنة مع الخضروات والفواكه الأخرى، فهو يكافح ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لذا احرصي على تناول التوت دائماً أو شربه كعصير طبيعي.

7.المأكولات البحرية: إن الأسماك والمأكولات البحرية جيدة للصحة والبشرة، وخصوصاً الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين، فالمأكولات البحرية غنية بالزنك والأوميغا3 التي تعزز ترطيب البشرة وتحد من التهابها وجفافها، كما يعمل الزنك على محاربة حب الشباب ونضارة البشرة، لذا احرصي على تناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً.

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