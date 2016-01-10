مكياج طبيعي على طريقة كايت ميدلتون

تتمتع كايت ميدلتون ببشرة خوخية رائعة. وعلى الرغم من اعتمادها المكياج الطبيعي، فإن وجهها يبدو لامعاً ومشرقاً.

قد يعجبك : بالفيديو: خطوات تطبيق أحمر شفاه جريء للسهرة

أولاً: ابدئي ببشرة متوهّجة. استخدمي المرطّب على كامل وجهك، وأضيفي القليل من الملمّع لتصبح البشرة أكثر توهّجاً. أضيفي القليل من كريم الأساس لتوحيد لون البشرة.

ثانياً: استخدمي الكونسيلر لإزالة الاحمرار أو التعب حول العينين. احذري الإكثار من الكونسيلر كي لا يتحوّل إلى تشققات متجمعة تحت عينيك.

ثالثاً: ضعي القليل من ظلال العيون اللامع بلون مطابق للون بودرة الوجنتين؛ وذلك عن طريق التربيت والمزج بسلاسة بواسطة أصابعك.

رابعاً: لمزيد من التوهج، ننصحك باستخدام القليل من أحمر الخدود الكريمي. وأفضل طريقة للتطبيق هي اتخاذ وضعيّة الابتسامة، ووضع أحمر الخدود ومزجه فوق كلّ المنطقة حتى تختفي كلّ الألوان ويتشكّل التأثير الخوخي.

خامساً: أضيفي القليل من البودرة لتثبيت المكياج، وامزجيه باستخدام فرشاة صغيرة بحركات دائرية.

بالفيديو: كيفية تنظيف الأظافر من المناكير البراق

أسرع طريقة لتطويل الأظافر

صورة لآخر صيحات طلاء الأظافر 3D