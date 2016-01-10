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أزمة التسريبات - مدير اتحاد الكرة يعتذر في خطاب رسمي ' لم أتدخل في تعيين الحكام '

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أزمة التسريبات - مدير اتحاد الكرة يعتذر في خطاب رسمي ' لم أتدخل في تعيين الحكام ' أزمة التسريبات - مدير اتحاد الكرة يعتذر في خطاب رسمي ' لم أتدخل في تعيين الحكام '

تقدم ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم باعتذاره بسبب مكالمته المسربة مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق بشأن اختيار الحكم جهاد جريشة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة.

واندلعت أزمة يوم الثلاثاء الماضي بعد تسريب محادثة هاتفية بين ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووجيه أحمد بشأن اختيار الحكم جهاد جريشة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة.

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ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة خطابا موقعا من ثروت سويلم يعتذر فيه لرئيس وأعضاء مجلس إدارته بعد تسريب المكالمة.

وأكد سويلم في خطابه أن طبيعة عمله تفرض عليه تنفيذ سياسة الاتحاد ومجلس الإدارة، مؤكدا أنه لم يتدخل في أعمال أي لجنة فنية وعلى وجه الخصوص لجنة الحكام.

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه لم يتدخل في تعيين أي حكم لمباريات الدوري، مقدما اعتذاره لمن أصابهم أي أذى معنوي أو أدبي في هذا الشأن.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن ضرورة إعلان نتائج التحقيقات والقرارات التي أتخذها اتحاد الكرة للرأي العام "في واقعة تعد سابقة خطيرة وتتفانى مع شعار اللعب النظيف وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص". ( اقرأ بيان الأهلي )

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