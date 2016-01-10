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مجلس النواب يبدأ إجراءات انتخاب رئيس البرلمان

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مجلس النواب يبدأ إجراءات انتخاب رئيس البرلمان مجلس النواب يبدأ إجراءات انتخاب رئيس البرلمان
بدأ مجلس النواب فى اجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب وقال المستشار بهاء ابو شقة نبدا اولا فى انتخاب رئيس المجلس ثم اجرءات انتخاب الوكيلين .

واضاف انه ستجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى تعطى واذا لم يحصل احد المرشحين على نسبة ال50%زائد واحد ستجرى الاعادة بين الحاصلين على أعلى الاصوات .

واعلن عن تشكيل لجنة لفرز الاصوات برئاسة كمال احمد عامر وعضوية ممثلين للهيئات البرلمانية للاحزاب وممثلين عن المستقلين هم صلاح عيسى والسيد حسن موسى وعادل صلاح منصور ومحمد الدامى عبد العزيز وتادرس قلدش وسحر صدقى .

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