رئيس الوزراء يفتتح مركز التطوير التكنولوجى بأسوان تحت شعار "نحو غد أفضل"

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محافظة أسوان، يرافقه وزراء الرى، والآثار والتنمية المحلية، والثقافة، وكان فى استقبالهم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

فى بداية الزيارة، افتتح رئيس الوزراء مركز التطوير التكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن المركز، حيث تمت الإشارة إلى أنه يهدف إلى خدمة المواطنين، وتنفيذاً لشعار "نحو غداً أفضل"، وأنه يأتى فى إطار المشروع القومى لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومحو الأمية الرقمية الذى تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال والخدمات والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفقاً لبرتوكول التعاون الموقع بينهما بشأن نشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بعدد 5 مواقع داخل المحافظة تشمل (الديوان العام ومجالس مدن أسوان ونصر النوبة ودراو وادفو).

ويقوم تطوير مراكز خدمة المواطنين على تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة ( الموظف ) عن طالب الخدمة ( المواطن ) بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى أو المالى، ويضم مركز التطوير التكنولوجى بالديوان العام للمحافظة 20 شباكاً منها 15 شباكا لخدمة المواطنين و2 شباك لذوى الاحتياجات الخاصة و2 شباك للخزينة، وشباك استعلامات.

كما أنه تم ربط المركز بعدد 24 إدارة للتعامل المباشر بينهم وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل الزمن للحصول عليها، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز مراكز خدمات المواطنين إنشائياً ليتلاءم مع احتياجات مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء، وكذلك وجود أماكن انتظار مناسبة، وعرض شاشات تعريفية بالخدمات وإجراءات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها طبقاً لنوع الخدمة، وذلك تطبيقاً لمعايير جودة الخدمات الحكومية.

وتم التأكيد على أن رؤية العمل فى هذه المنظومة الخدمية الجديدة ترتكز على إرضاء متلقى الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة تؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية، علاوة على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين عن طريق تبسيط إجراءات الحصول عليها لتحقيق رضاء المواطن من خلال بيئة تتسم بالشفافية الكاملة.

ويهدف مشروع إنشاء مراكز التطوير التكنولوجى أيضاً إلى إعداد مجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية عالية، كما يتم ربط المراكز بمختلف الإدارات ذات الصلة مما يوفر السرعة والكفاءة العالية فى تقديم الخدمة، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة الأساسية لتقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى يستخدم بها أحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار، وهو ما يتيح تقديم خدمات المواطنين إلكترونياً من خلال بوابة الحكومة المصرية والاستغلال الإلكترونى والتوقيع والدفع الإلكترونى وخدمات الرسائل النصية.

كما يهدف المشروع أيضا إلى العمل على تقليل عدد مرات تردد المواطنين على الدواوين الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل حفظ وتأمين واسترجاع وتحليل البيانات الخاصة بالمواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، فضلاً عن الحصول على المعلومة فى الوقت المناسب.