رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية بحضور هانى عازر

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية، بحضور الدكتور هانى عازر مستشار رئيس الوزراء للنقل والمواصلات.

وفى بداية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الايجابى القائم مع شركة سينمس فى عدد من المجالات المختلفة سواء الخاصة بإقامة محطات الطاقة التقليدية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح أوفى مجال التدريب الفنى.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار إلى الدور المحورى الذى سيقوم به مركز تدريب سينمس، من حيث توفير كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى من المهندسين والفنيين المصريين، وهو ما يتيح لهم فرص عمل جديدة سواء بالسوق المصرى أوالعربى، باعتبار أن المركز يمثل مركزاً اقليمياً للصيانة يخدم عدة دول مجاورة، وبخاصة دول الخليج، كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون الجارى مع الشركة لإقامة مصنعين لتصنيع عربات السكك الحديدية، ومكونات محطات توليد الطاقة من الرياح.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس إلى أن مركز سينمس للخدمة الذى يتم إنشاؤه بالتعاون بين وزارتى الكهرباء والبترول والشركة، يهدف إلى تدريب المهندسين والفنيين المصريين وتوفير الخبرات الفنية اللازمة للعمل بالسوق المصرى والدول المجاورة، وهو ما يسهم فى ايجاد المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب.

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم المركز بتدريب 300 شخص، وستوفر شركة سيمنس 100 فرصة عمل لهم لديها، والباقى سيكون لهم فرصة عمل بالسوق العربى، كما أن مركز خدمة سينمس سيتعامل مع كافة أنواع التوربينات والمحركات المتواجدة بالسوق المصرى سواء تلك التى تحتاج إلى صيانة أوتجديد شامل، وأن الجانب الألمانى سيقوم بإعداد المركز بالكامل، من حيث توفير المعدات والخبرات اللازمة للتدريب وتشغيل المركز.

وأشار الرئيس التنفيذ إلى أن مركز خدمة سينمس بمصر يتكون من مركز للتدريب والمعدات، بالإضافة إلى مستودع لقطع الغيار، وورشة للتصليح،فضلاً عن وجود مركز للخدمات الرقمية ووحدة لتسجيل المقاولين المحليين.

من جانبه، أشار هانى عازر إلى أهمية التعاون القائم بين شركة سينمس والجهات المصرية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال هذه المرحلة وفى مقدمتها قطاع الطاقة والنقل.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع الاجراءات المتعلقة بإقامة مصنع لتجميع وتصنيع عربات وقاطرات السكك الحديدية، فى إطار برنامج متكامل لتوريدها، بحيث يتم البدء فى تجميع هذه العربات، على ان يتم فى مرحلة لاحقة زيادة المكون المحلى بحيث تصل إلى مرحلة التصنيع بالكامل فى مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات الجارية لإقامة مصنع لإنتاج مكونات محطات الرياح لتوليد الكهرباء سواء كانت من التوربينات أومن المراوح الخاصة بها.