توفيق عكاشة: حملت كفني في 30 يونيو.. وشرف لي أن أتحدث وسط أصحاب الشرفين

أكد النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس الشعب عن دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، أن تحدثه أمام أعضاء مجلس النواب هو شرف له، قائلاً: “شرف لي أن أتحدث وسط أصحاب الشرفين، الشرف الأول هو تمثيل الشعب المصري بالبرلمان، والشرف الثاني هو أن الشعب المصري هو أقدم شعوب هذا الأرض”.

واستعرض “عكاشة” عقب ذلك جزء من تاريخه ونجاحاته، بحسب قوله، بعدما أعلن رئيس جلسة الإجراءات بالبرلمان بهاء أبوشقة، عن بدء إجراءات انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، مؤكداً أنه خرج في ثورة 30 يونيو ليترشح في برلمان 30 يونيو، بعد أن حمل كفنه على يديه في الثورة”.