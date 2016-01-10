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آلاف يشاركون في احتجاج على اختفاء ناشرين في هونج كونج

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آلاف يشاركون في احتجاج على اختفاء ناشرين في هونج كونج آلاف يشاركون في احتجاج على اختفاء ناشرين في هونج كونج

صورة أرشيفية – مظاهرات هونج كونج

خرج الآلاف إلى الشوارع في هونج كونج يوم الأحد في تكرار للاحتجاجات المناهضة للصين التي وقعت قبل عام للمطالبة بمعرفة مصير 5 مفقودين على صلة بناشر محلي لكتب تنتقد القيادة في بكين.

وأثارت حالات الاختفاء الغامضة قلق ناشرين آخرين وبائعي كتب قام بعضهم بسحب الكتب التي تنتقد زعماء الصين من أرفف مكتباتهم.

ورفض أصحاب 3 مكتبات تبيع الكتب السياسية زارتها رويترز إجراء مقابلات متذرعين بالخوف من غضب الصين. وعادت هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة للسيادة الصينية عام 1997 ومنحتها بكين حريات وحكمًا ذاتيًا لمدة 50 عاما لكن سلسلة من حالات الاختفاء أثارت الشكوك في أن مسؤولي إنفاذ القانون في البر الرئيسي يتجاهلون القانون.

واختفى لي بو (65 عاما) وهو مساهم في (كوزواي باي بوكس) ويحمل الجنسية البريطانية في هونج كونج منذ أواخر ديسمبر رغم أن زوجته سحبت بلاغا عن اختفائه وقالت إنه سافر طواعية للصين للمساعدة في تحقيق غير محدد.

كما أبلغ عن اختفاء 4 شركاء للناشر من قبل.

 

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