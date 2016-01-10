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محافظ الوادي الجديد يستقبل الرحالة على عبده

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محافظ الوادي الجديد يستقبل الرحالة على عبده محافظ الوادي الجديد يستقبل الرحالة على عبده

الرحالة على عبده

استقبل صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، والمهندس علاء الدين عمر، الرئيس التنفيذي للهئيه العامة للاستثمار، أثناء زيارته للوادي الجديد، واللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز الإدارية الخمسة، الرحالة على عبده، صاحب مبادرة حول على موتوسيكل في جولته تحت شعار «7 آلاف سنة حضارة» والتي يجوب من خلالها مصر بالكامل من أجل بعث رسالة طمأنينة أن مصر بخير وبأمان وذلك من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي ودعم السياحة المصرية.

وأوضح الرحالة المصري «على عبده» أن الهدف من الرحلة هو إيصال رسالة مفادها أن مصر أمان وبخير، مشيرًا إلى أن متوسط القيادة اليومية 1000كم، لافتًا إلى أن الرقم القياسي سوف يتم  تسجيله في عدة موسوعات عالمية وأن الهدف من التسجيل في أكثر من موسوعة هو الحصول على اعتراف عالمي من عدة دول ومنظمات بالجولة، وأبدى الرحاله إعجابه الشديد بحفاوه الاستقبال بجميع مراكز المحافظة وكذلك بالمعالم الأثرية التي زارها بالمحافظة خلال زيارته لها

واأشاد المحافظ بهذه المبادرة خلال لقائه بالرحاله لما تحمله من آمال لتنميه السياحية وأهدى المحافظ علم مصر للرحالة تقديرًا لمجهوده في دعم السياحة.

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