وزير خارجية الإمارات يطالب بموقف عربى جاد لوقف التدخلات الإيرانية

قال وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد فى بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ جاء بناء على طلب من السعودية وتم الاستجابه له سريعا بما يعنى التضامن الكامل مع السعودية فى كافة الاجراءات التى تتخذها لحماية أمنها.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء الاعتداءات السافرة من إيران على السفارة والقنصلية السعودية على مسمع ومرأى من الأمن الإيرانى، مشددا على أن إيران بلد تكرر فيها الاعتداءات على السفارات والقنصليات والدبلوماسيين، مايشير إلى رغبة من الحكومة الإيرانية فى حدوث هذا أو عدم قدرتها على حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدا على وقوف الجانب العربى وقوفا راسخا مع السعودية لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأشار فى كلمته الإفتتاحية "نحن اليوم نؤكد الموقف العربى الحازم والرافض لتدخل أى دولة فى شؤننا الداخلية، وكافة الاجراءات التى اتخذتها السعودية تؤكد وقوفها الراسخ فى وجه الإرهاب ومنع تأجيج الفتن وإدخالنا فى نزاعات وفوضى طائفية مدمرة".

وطالب الدول العربية باتخاذ موقف واضح لوقف التدخل الإيرانى فى شئون الدول العربية وأن يخرج المؤتمر بموقف عربى قوى لمنع إيران من التدخل فى شئوننا.

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