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ندوة "صحتنا ثروتنا" للوقاية من السكر وسرطان الثدى والسمنة بالقومى للبحوث

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ندوة "صحتنا ثروتنا" للوقاية من السكر وسرطان الثدى والسمنة بالقومى للبحوث ندوة "صحتنا ثروتنا" للوقاية من السكر وسرطان الثدى والسمنة بالقومى للبحوث
ينظم المركز القومى للبحوث ندوة تحت عنوان "صحتنا ثروتنا" ذلك يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 فى تمام الساعة الحادية عشر بالقاعة الرئيسة بالمركز القومى للبحوث.

تهدف الندوة إلى تقديم التوعية الصحية بأهمية الوقاية من الإصابة بأمراض السكر والسمنة وكذلك سرطان الثدى تحقيقا لشعار الندوة "صحتنا ثروتنا" Heath is Wealth".

من المقرر أن يحاضر الندوة عدد كبير من كبار الأستاذة المتخصصين فى أمراض السكر والسمنة والسكر ومنهم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض الباطنة والسكر ورئيس الجمعية العربية لدراسات الميتابوليزم ودكتورة نجلاء عبد الرازق استاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العينى ومدير البرنامج القومى للتشخيص المبكر للأورام الثدى كما تدير الندوة وتحاضر فيها دكتورة إيمان كامل استاذ بالمركز القومى للبحوث واستشارى صحة الأسرة والتغذية العلاجية.

وعلى هامش الندوة سيقوم المتخصصون بإجراء فحص طبى مجانى على العاملين بالمركز من خلال قياس سكر الدم العشوائى والتراكمى وقياس ضغط الهيموجلوبين والكولسترول ودهون الدم وقياس مكونات الجسم بالماموجرام للسيدات.
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