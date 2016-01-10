5 أطعمة للوقاية من تضخم البروستاتا الحميد.. أبرزها السمسم والطماطم

تضخم البروستاتا الحميد من أكثر الأمراض الشائعة التى تصيب الكثير من الرجال، وخاصة كبار السن، وهو يصيب أكثر من 50% من الرجال الذى تتجاوز أعمارهم فوق الستين، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthline"، وتشمل:

1.السمسم: غنى بالزنك، وهو أحد المعادن الرئيسية لصحة غدة البروستاتا حسبما نشر بدراسة طبية نشرت بالمجلة "Indian Journal of Urology".

2.السالمون: غنى بالأحماض الدهنية "أوميجا-3"، وهو يساهم فى تصنيع البروستاجلاندين، الذى يحد من مشاكل غدة البروستاتا، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Alternative Medicine Review".

>3.الفلفل الأحمر: غنى بفتيامين "ج" وهو من مضادات الأكسدة التى تساهم فى مكافحة تضخم البروستاتا الحميد، وحسب مركز مايو كلينيك الأمريكى، فإن فيتامين "ج" الذى نحصل عليه من الخضروات يساهم فى الحد من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.

>4.الطماطم: غنية بمادة الليكوبين التى تحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وكما تساعد المرضى المصابين بتضخم البروستاتا الحميد، وكما تحد من مستويات أحد البروتينات فى الدم التى تسبب التهاب البروستاتا، وتقى من تضخم البروستاتا الحميد، حسب المعهد الوطنى للسرطان.

>5.الأفوكادو: غنى بمركب "beta-sitosterol" الذى يساهم فى الحد من أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وكما تقوى الجهاز المناعى، تحد من الالتهابات وتخفف الآلام.

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