رحيل حمادة إمام - إنفوجرافيك في الجول.. حكاية الثعلب صانع شعبية الزمالك

يقدم FilGoal.com إنفوجرافيك لأبرز ما قدمه الراحل حمادة إمام الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية والزمالك في الملاعب.

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

يصف البعض حمادة إمام بأنه أحد أسباب شعبية الزمالك الجارفة في مصر والوطن العربي، إذ أنه رفقة جيل الستينيات من عمر النور وأبو رجيلة، عصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم قدموا أجمل كرة قدم في تاريخ النادي الأبيض.

وبسبب هؤلاء، خرج هتاف جمهور الزمالك الشهير "يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة".