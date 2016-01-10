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الصحف البرتغالية تبرز هدف شيكابالا ' المستحيل '

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الصحف البرتغالية تبرز هدف شيكابالا ' المستحيل ' الصحف البرتغالية تبرز هدف شيكابالا ' المستحيل '

أبرزت الصحف البرتغالية براعة الهدف الجميل الذي أحرزه محمود عبد الرازق شيكابالا في مرمى إنبي السبت في الدوري المصري الممتاز.

وسجل النجم الأسمر هدفا بارعا ليمنح الزمالك نقاط المباراة الثلاث وليكسر عقدة الفريق الأبيض الذي لم يفز على إنبي منذ عام 2010.

فقالت صحيفة ريكورد البرتغالية إن الهدف أظهر قيمة هذا النجم رغم رحلته الاحترافية الباهتة في البرتغال، فلقد سجل هدفا عظيما.

بينما أشارت صحيفة مايس فوتبول البرتغالية صعوبة الهدف بالقول إنه جاء من زاوية مستحيلة لابد أن يشاهده الجميع.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن الهدف مثير جدا ومنح الزمالك فوزا مهما.

وسلطت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أيضا الضوء على الهدف وقالت إنه غير معقول وسجل من زاوية مستحيلة.

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