العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمركز المنصورة

عثر أهالى قرية المالحة التابعة لمركز المنصورة على سيدة مقتولة داخل شقتها.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا، من اللواء السعيد عمارة، بوصول بلاغ من أهالى قرية المالحة التابعة لمركز المنصورة، بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل المقدم سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى فوقية 60 سنة، وبها آثار لثلاثة طعنات بالرقبة والوجه والذراع الأيسر، وقد فارقت الحياة، وتبين سرقة قرطها الذهبى ومبلغ بسيط من المال، وأمروا على الفور بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة العام، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث والمتورطين به.

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